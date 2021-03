Rotterdam (ots) - Die Rotterdamer Philharmoniker präsentieren ein Konzert mit den schönsten Musical- und Opernmelodien: Ein musikalisches Osterfest - als Video-on-Demand und zum ersten Mal auch für das Publikum in Deutschland. Die Produktion ist ab dem 4. April 2021, ab 11 Uhr, online abrufbar. Auf dem Programm stehen unter anderem Musical-Hits aus Jesus Christ Superstar und West Side Story, Opernmelodien aus La Cenerentola und Musik aus The Color Purple. Ein bunter Mix mit komplettem Orchester, hochkarätiger Gesangsbesetzung und Tanzelementen.Bereits das Weihnachtsprogramm der Rotterdamer Philharmoniker war in den Niederlanden ein großer Erfolg. Grund genug, mit Ein musikalisches Osterfest auch erstmals den Schritt nach Deutschland zu wagen. Während der Corona-Pandemie sorgte das Orchester weltweit mit From us, for you, einer innovativen Interpretation von Beethovens Ode an die Freude, für Furore. Die Musiker spielten sie vor den heimischen Webcams ein. Über 3.000.000 Views-CNN und viele weitere internationale sowie deutsche Medien berichteten. Ein musikalisches Osterfest bietet nun einen abwechslungsreichen Mix für Musical- und Opernfans - eine Stunde Gesang, Tanz und symphonische Musik.Hochklassige BesetzungFür den gesanglichen Part dieses Osterprogrammes arbeitet das Orchester mit einer internationalen Starbesetzung zusammen, bestehend aus Milan van Waardenburg (bekannt aus Anastasia), Karin Strobos (diverse Produktionen am Essener Aalto-Musiktheater), Brigitte Heitzer (Evita), Nyassa Alberta (Tina Turner) und Rein Kolpa (u.a. Sound of Music). Sheila María Hernández Torriente sowie Edgar Sagarra Portuondo tanzen eine eigene Choreografie zu Le Jardin féerique. Dirigent ist Alexander Hanson. Tenor Milan van Waardenburg ist voller Vorfreude: "Endlich darf ich nach Monaten zu Hause wieder singen, gemeinsam mit vier fantastischen Stimmen und begleitet von 80 tollen Musikern. Das Publikum darf sich freuen. Von Bernstein bis Webber - da ist für jeden etwas dabei. Das sollte man nicht verpassen."Verfügbar ab dem 4. AprilDas Programm Ein musikalisches Osterfest der Rotterdamer Philharmoniker ist ab Ostersonntag, den 4. April, 11.00 Uhr, exklusiv als Video-on-Demand zu sehen. Digitale Tickets und weitere Informationen auf www.rpho.nl/osterfest. Die Karten kosten 10 Euro. Das Konzert bleibt auch nach dem 4. April online und kann vollkommen flexibel und auf Wunsch mehrfach genossen werden.Über die Rotterdamer PhilharmonikerDie Rotterdamer Philharmoniker zeichnen sich durch die intensive Energie ihrer Konzerte, ihrer hochgelobten Aufnahmen und ihrer innovativen Publikumskonzepte aus. 1918 gegründet, hat sich das Orchester einen Platz unter den führenden Sinfonieorchestern Europas erarbeitet.Pressekontakt:Pressekontakt Deutschland:mediamixx GmbHAlf BuddenbergTel. 02821 - 711 56 13E-Mail: alf.buddenberg@mediamixx.euOriginal-Content von: Rotterdams Philharmonisch Orkest, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/154277/4868142