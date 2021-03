Amundi hat aktuelle Zahlen zum globalen ETF-Markt veröffentlicht. Demnach haben sich die Zuflüsse in Aktien-ETFs im Februar gegenüber dem Vormonat mehr als verdoppelt. In Europa waren Anleger allerdings weniger euphorisch. Mit globalen Mittelzuflüssen in Aktien-ETFs in Höhe von 122,2 Mrd. Euro (hat sich die Nachfrage im Februar gegenüber dem Vormonat mehr als verdoppelt. Im Januar lagen die weltweiten Zuflüssen nur bei 50,7 Mrd. Euro. Nordamerika-Aktien-ETFs verzeichneten im Februar mit 45,1 Mrd. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...