München (ots) - Packender 29. Spieltag mit 2 direkten Duellen im Abstiegskampf am Samstag: Magdeburg gegen Kaiserslautern sowie Unterhaching gegen Uerdingen. Dazu die Rückkehr der Fans beim Spiel Rostock gegen Halle. Eine Partie überstrahlt dennoch: das Kult-Duell TSV 1860 München gegen Spitzenreiter Dresden - am Montag, ab 18.30 Uhr live als Free TV-Angebot auf allen MagentaSport-Plattformen. Im "Top-Thema 3.Liga" werden deshalb 2 starke Gäste der beiden Klubs befragt: Philipp Hosiner, Dresdner mit Sechzig-Vergangenheit, Dennis Erdmann, Löwe mit Dynamo-Erfahrungen. "Wir sind heiß drauf. Wir wissen, dass es für uns wahrscheinlich die letzte Möglichkeit ist, nochmal oben ranzustoßen und Dynamo zu schlagen", sagt Erdmann zum Duell. Philipp Hosiner, bei dem vor 6 Jahren Krebs diagnostiziert wurde, über seinen Umgang mit sportlichen Rückschlägen: "Ich bin gesund! Ich war mal schwer krank und bin jetzt wieder gesund, der Rest ist eigentlich egal." Ehrgeizig ist der 31jährige allerdings, er will mit Dynamo aufsteigen. "Ich habe einen Zweijahres-Vertrag unterschrieben mit dem Ziel, auch nochmal in der 2. Liga zu spielen."Heute Abend ab 18.30 Uhr eröffnet Saarbrücken gegen Köln den 29. Spieltag. MagentaSport zeigte alle Partien am Samstag live als Einzelspiel und in der Konferenz. Am Montag moderiert Sascha Bandermann den extralangen Live-Abend zum Kultabend mit News, Hintergrund, History, Analysen und allen Infos zum 29. Spieltag. Unterstützt wird er von Rudi Bommer als Experten, Alexander Klich kommentiert das Kult-Duell. Christian Strassburger hält als zusätzlicher Reporter auch den Draht zu den Fans. MagentaSport zeigt alle Spiele der 3. Liga live.Alexander Klich und Christian Strassburger laden wöchentlich Gäste zum "Top-Thema 3. Liga" ein. Ganz frisch - die wichtigsten Zitate aus dem Doppel-Interview mit Philipp Hosiner (wurde im TSV 1860-Nachwuchsbereich ausgebildet) und Dennis Erdmann in dieser Reihe. Bei Verwendung der Zitate bitte die Quelle MagentaSport angeben. Der Link zur Folge: https://www.youtube.com/watch?v=fPZ8jFUXYeoPhilipp Hosiner über den Aufstiegskampf: "Es sieht aktuell so aus, als ob sich 3 Mannschaften so ein bisschen absetzen konnten. Es wird bis zum Ende spannend bleiben. Man darf einfach nicht nachlassen, deswegen haben wir jetzt auch mit 1860 und Rostock 2 Spiele, die richtungsweisend sein werden."Dennis Erdmann über das Spiel am Montag: "Wir sind heiß drauf. Wir wissen, dass es für uns wahrscheinlich die letzte Möglichkeit ist, nochmal oben ranzustoßen und Dynamo zu schlagen. Wir wollen hier zu Hause gewinnen."Hosiner über das Ziel 2. Bundesliga: "Das war ja mein Ziel, als ich hier hergekommen bin nach Dresden. Ich habe einen Zweijahres-Vertrag unterschrieben mit dem Ziel, auch nochmal in der 2. Liga zu spielen. Klar wäre das für mich ein Highlight."Erdmann über seine Vergangenheit in Dresden, Rostock, Magdeburg: "Ich bin einmal rüber und habe mich sofort in den Osten verliebt damals, als ich in Dresden war. Es hat sich dann immer mal wieder ergeben. Ich will die Zeit nicht missen. Ich habe immer gesagt, es ist besser für solche Traditionsvereine zu spielen als für irgendwelche kleine Dorfvereine in der 2. oder 3. Liga."Hosiner über seine Hilfe für andere Menschen, die an Krebs erkrankt sind: "Man versucht eigentlich immer jeden Menschen, den man im Umfeld hat, oder auch bei Zuschauern, vor allem bei Kindern, mit guten Worten und seiner eigenen Geschichte Hoffnung zu machen. Das versuche ich immer wieder."Hosiner über den Zugang zum Leben nach dem Schicksal Krebsdiagnose: "Was ich seither gemerkt habe ist, dass man sich nach Niederlagen oder schlechten Phasen sich viel schneller wieder aus einem Loch herausziehen kann, weil man das Leben und die Gesundheit in den Vordergrund stellt und weiß ok, was mache ich mir jetzt eigentlich Gedanken darüber, dass wir das Spiel verloren haben. Ich bin gesund! Ich war mal schwer krank und bin jetzt wieder gesund, der Rest ist eigentlich egal. Das ist das, was ich eigentlich für mich auch als mentalen Trick gefunden habe, mich aus schlechten Phasen wieder rauszuziehen."Erdmann über sein Image als Bad Boy: "Ich gehe immer gerade durchs Leben und sage, was ich denke. Das hat mir meine Mutter so beigebracht. Auch wenn es von rechts und links dann heutzutage immer einen mehr auf die Ohren gibt. Aber am Ende des Tages, kann ich immer gut einschlafen."Hosiner über echte Typen im Fußball: "Ich denke mittlerweile auch innerhalb der Mannschaft werden diese Typen sowieso immer mehr gefragt wieder, die eine Zeit lang ausgestorben waren... Da braucht man dann einfach auch Männer, die Eier in der Hose haben und Klartext sprechen. Ich denke, dass Dennis schon immer so einer gewesen ist und ich eigentlich auch immer meine Meinung gesagt habe.Spruch Hosiner über ein Köln-Trikot für Dennis Edmann, der FC-Fan ist: "Wenn du mich zweimal durchlaufen lässt, dann bringe ich dir ein FC-Trikot mit." (lacht)Die 3. Liga LIVE bei MagentaSportFreitag, 19.03.2021Ab 18.30 Uhr: 1. FC Saarbrücken - Viktoria KölnSamstag, 20.03.2021Ab 13.45 Uhr in der Konferenz oder als Einzelspiele: MSV Duisburg - Türkgücü München, FC Hansa Rostock - Hallescher FC, VfB Lübeck - SC Verl, SpVgg Unterhaching - KFC Uerdingen, 1. FC Magdeburg - 1. FC Kaiserslautern, FC Ingolstadt 04 - SV Waldhof MannheimSonntag, 21.03.2021Ab 12.45 Uhr: SV Meppen - FC Bayern München IIAb 13.45 Uhr: FSV Zwickau - SV Wehen WiesbadenMontag, 22.03.2021Ab 18.30 Uhr: IM FREE-TV: TSV 1860 München - SG Dynamo Dresden