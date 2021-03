Per gestern wurden für 97 Mrd. $ in diesem Quartal SPACS als Hüllen verkauft, wofür der Inhalt noch fehlt. Es ist 3-mal mehr als im ganzen Vorjahr. Was sich hier aufbaut, wird zu einer weitere Blase a la Wall Street führen. Wir schauen misstrauisch zu.



