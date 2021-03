Seit einigen Wochen schon läuft an den Börsen die Sektorrotation von Wachstumsaktien hin zu Value-Aktien. Doch warum ist das so? Darüber sprechen Börsenprofi Carsten Müller und seine Tochter Charlene Parus in der neuen Folge ihres Podcast "Papa, erklär mal Börse". Dabei wird es noch einmal grundsätzlich. Denn wir sprechen auch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...