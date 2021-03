Die KAP AG (ISIN: DE0006208408) will eine Dividende in Höhe von 0,75 Euro an die Aktionäre ausschütten, wie am Freitag berichtet wurde. Beim derzeitigen Aktienkurs von 15,30 Euro entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 4,90 Prozent. Im vergangenen Jahr wurde die Dividendenzahlung für das Geschäftsjahr 2019 ausgesetzt. Die Hauptversammlung findet am 15. Juli 2021 statt. Die Umsatzerlöse fielen aufgrund vorläufiger ...

