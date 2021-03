Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Eine ereignisreiche Woche neigt sich dem Ende zu und nach zahlreichen Emissionen ist für heute nichts mehr mandatiert - was für einen Freitag nicht unüblich ist, so die Analysten der Helaba.Das Umfeld sei günstig und die Aktivitäten könnten in der nächsten Woche wieder Fahrt aufnehmen. Beim siebten Langfristtender der dritten Generation (TLTRO-III.7) hätten die Banken der Eurozone beherzt zugegriffen und insgesamt 330,5 Mrd. EUR aufgenommen. Zur Erinnerung. Die EZB biete in diesem Jahr insgesamt vier langfristige, zielgerichtete Refinanzierungsgeschäfte an. Diese würden insbesondere für Covered Bonds eine Herausforderung darstellen, denn die gedeckten Papiere würden von Banken zur Refinanzierung bei der EZB einbehalten. ...

