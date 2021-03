Linz (www.anleihencheck.de) - Im Mai 2020 notierte das Währungspaar EUR/JPY noch bei Kursen um 114,50, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Heute notiere die Währung bei knapp 130,00. Woher komme die Yen-Schwächen? Zum einen drücke die Japanische Notenbank durch diverse Programme die Anleiherenditen gegen Null. Das sei nicht ungewöhnlich, ähnliches würden auch andere Industrienationen machen. Es sei vielmehr das Anziehen der langfristigen Zinsen in den USA. Das führe zu einer Kapitalverschiebung zu Lasten des Yen. Der Exportnation Japan komme das gelegen. Eine schwache Währung stütze den Export und sorge für Inflation. Beides Fakten, die Japan sehnlichst herbeiwünsche. Wir gehen davon aus, dass die Yen-Schwäche Bestand hat, so Oberbank. Auf Sicht der nächsten Monate seien Kurse bis 135 denkbar. (19.03.2021/alc/a/a) ...

