DJ Spahn verteidigt kurzzeitiges Aussetzen der Astrazeneca-Vakzine

BERLIN (Dow Jones)--Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat die Entscheidung zum temporären Aussetzen des Covid-19-Impfstoffs des schwedisch-britischen Herstellers Astrazeneca verteidigt. Die drei Tage des Stopps seien genutzt worden, um mehr Informationen zu erhalten und eine Prüfung durch die Experten zu ermöglichen, sagte Spahn in Berlin. Die aktualisierte Meldung der Europäischen Arzneimittelagentur EMA belege, dass es sich um einen sicheren, wirksamen Impfstoff handle. Deshalb könne die Astrazeneca-Impfung "mit entsprechenden, umsichtigen Ärzten und aufgeklärten Bürgern" fortgesetzt werden. "Heute geht es in den Ländern wieder los."

Beim Impfgespräch der Bundesregierung mit den Ländern soll es am Nachmittag auch um die Frage gehen, wie die Impfkampagne unter Einbeziehung der niedergelassenen Ärzte weiter beschleunigt werden kann. Die Länder hätten dies für spätestens in der 16. Kalenderwoche vorgeschlagen. "Ich hätte nichts dagegen, wenn wir früher in den Hausarztpraxen beginnen", sagte Spahn.

"Keine weiteren Öffnungsschritte"

Zugleich mahnte er angesichts der steigenden Infektionszahlen zur Vorsicht vor weiteren Lockerungen. "Die steigenden Fallzahlen bedeuten, dass wir in den nächsten Wochen keine weiteren Öffnungschritte gehen können, sondern bei den Lockerungen auch Schritte zurückgehen müssen", sagte Spahn. "Wir werden also noch einen langen Atem brauchen."

Der Vizepräsident des Robert-Koch-Instituts, Lars Schaade, erklärte, die Infektionszahlen verliefen "nun ganz eindeutig exponentiell". Am meisten Ansteckungen gebe es bei den 15- bis 49-Jährigen, auch die Zahl der Intensivpatienten stagniere seit etwa zwei Wochen. "Wir müssen damit rechnen, dass in den kommenden Wochen wieder mehr Menschen an Covid-19 sterben", so Schaade. Es bestehe die Gefahr, dass es vor Ostern wieder ähnliche Zahlen wie vor Weihnachten gebe. Das RKI rief die Bürger daher dazu auf, auf Reisen im In- und Ausland zu verzichten und die Kontakte auf ein Minimum zu reduzieren. "Uns stehen leider wieder schwere Wochen bevor."

SPD-Politiker Karl Lauterbach begrüßte die Freigabe des Astrazeneca-Vakzins. Es handle sich um einen Impfstoff, den er selbst "jederzeit nehmen würde". Man dürfe ihn "nicht als einen Impfstoff zweiter Klasse betrachten".

Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.com

DJG/pso/cbr

(END) Dow Jones Newswires

March 19, 2021 05:41 ET (09:41 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.