FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 19.03.2021 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS HAMMERSON TO 'UNDERWEIGHT' ('OVERWEIGHT') - TARGET 30 (26) PENCE - BARCLAYS RAISES SMART METERING PRICE TARGET TO 710 (640) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG CUTS WOOD GROUP PRICE TARGET TO 360 (400) PENCE - 'BUY' - BERNSTEIN RAISES NATIONAL GRID PRICE TARGET TO 1020 (1005) PENCE - 'OUTPERFORM' - CITIGROUP CUTS FEVERTREE DRINKS PRICE TARGET TO 2250 (2500) PENCE - 'NEUTRAL' - DEUTSCHE BANK CUTS FEVERTREE DRINKS PRICE TARGET TO 2550 (2600) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS RIVER & MERCANTILE TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 220 (180) PENCE - JEFFERIES RAISES KEYWORDS STUDIOS PRICE TARGET TO 3382 (2733) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS VECTURA GROUP PRICE TARGET TO 135 (140) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RESUMES AVEVA GROUP WITH 'OVERWEIGHT' - TARGET 4300 PENCE - MORGAN STANLEY RAISES ITV PRICE TARGET TO 128 (125) PENCE - 'OVERWEIGHT' - RPT/DZ BANK RAISES FAIR VALUE FOR BT GROUP TO 185 (170) PENCE - 'BUY' - RPT/EXANE BNP RAISES ASOS TO 'OUTPERFORM' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 6400 (5500) PENCE - RPT/SOCGEN RAISES RIO TINTO TO 'BUY' (HOLD) - UBS RAISES ST JAMES'S PLACE PRICE TARGET TO 1235 (920) PENCE - 'NEUTRAL'



