Die Übersetzungsfunktion aus Video- und Audioinhalten in Text war erst nur Pixel-Phones vorbehalten. Nun ist sie auf dem Desktop gelandet. Wir zeigen, wie man damit arbeitet. Live Caption heißt für Google, dass Sprache - aus einem Video etwa - von einer beliebigen Seite in Echtzeit in eine andere umgewandelt und das Ergebnis am Bildschirmrand angezeigt wird. Die automatischen Untertitel sollen dabei aus jeder Audioquelle heraus funktionieren. Nach ausgiebigen Testläufen, unter anderem in Googles Experimentierfeld Canary, implementierten die Entwickler die Funktion ...

