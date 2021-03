DJ Eurex sieht enormen Zulauf im OTC-Clearing

FRANKFURT (Dow Jones)--Die zur Deutschen Börse gehörende Eurex sieht sich im Plan, ihr Ziel eines Marktanteils von 25 Prozent im Clearing außerbörslicher Zinsderivate zu erreichen. "Mittlerweile haben wir ein ausstehendes Volumen von über 20 Billionen Euro und einen Marktanteil von rund 20 Prozent", sagte Erik Müller, Vorstandsvorsitzender der Eurex Clearing, der Börsen-Zeitung. "Wir verzeichnen einen enormen Zulauf an Kunden." Insbesondere das Geschäft am langen Ende wachse sehr stark.

Der Terminmarktbetreiber ist zuversichtlich, auch in den nächsten Jahren stark wachsen zu können, und setzt sich ehrgeizige Ziele. "Wir haben Anleihe-Futures, Zins-Swaps und Repos auf einer Plattform und bieten den Marktteilnehmern damit im Euro maximale Effizienz", so Müller. "Unser Ziel lautet: Wir wollen 'Home of the Euro' im Fixed-Income-Bereich sein."

"Eurex stand immer für eine erfolgreiche Wachstumsgeschichte", sagt Michael Peters, Vorstandsvorsitzender der Eurex, die in der kommenden Woche zum vierten Mal das Derivatives Forum mit 2.500 angemeldeten Teilnehmern veranstaltet. "Wir machen mittlerweile über 1 Mrd. Euro Umsatz. Trotz Corona und unabhängig von zyklischen Schwankungen sehen wir weiterhin attraktive Möglichkeiten, diesen Wachstumskurs fortzusetzen." Wesentliche Wachstumstreiber seien die Verlagerung von außerbörslichem Geschäft in ein reguliertes Umfeld durch börslich gehandelte Futures-Kontrakte, der Trend zu passiven Investments und das Thema ESG, so Peters.

"Das Clearing von nicht an der Börse gehandelten Assetklassen ist ein weiterer wichtiger Treiber für unser Wachstum", sagt Müller. Eurex Clearing biete innovative und integrierte Lösungen, nicht nur für börsengehandelte Produkte, sondern auch für OTC-gehandelte Derivate und Repo-Geschäfte. Prominentes Beispiel sei das Clearing von Zins-Swaps. Wachstumspotenzial sieht Müller auch im Devisenbereich. "Das ist mit einem Tagesvolumen von 6 Billionen Dollar immerhin der größte Markt weltweit. Dennoch ist der FX-Markt- noch erstaunlich wenig elektronisch und findet nur in geringem Umfang über börslich regulierte Märkte statt."

March 19, 2021

