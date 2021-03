Im Rahmen unserer veröffentlichten Analysen ab dem 07. März, anbei der Verlauf des Bitcoin-Long-Setups innerhalb unserer Swing-Trading-Strategie. Nach dem Long-Einstieg am 08. März (siehe Kreis) kam es direkt im Anschluss zu einer sehr dynamischen Aufwärtsbewegung bis an das obere Begrenzungsniveau, was kurze Zeit später zu einem neuen All-Time High führte. In dieser Phase konnten in aller Ruhe bereits drei Teilgewinne (marktgerecht) realisiert werden. Mit einem Bewegungshoch bei 61.781 USD erschöpfte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...