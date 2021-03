Doubled19.03.1990: Verbund: Schnellste Kursverdoppelung in der Börsegeschichte von Verbund: 132 Tage von 07.11.1989 (Kurs 2,7) bis 19.03.1990 (Kurs 5,6) Indexumstellungen19.03.2007: A-Tec, Intercell kommen in den ATX, Bank Austria, Schöller Bleckmann scheiden aus dem ATX aus19.03.2018: AT&S (zum 2. Mal), FACC kommen in den ATX, Agrana, Zumtobel scheiden aus dem ATX aus Extrema19.03.2020: Top 1: Lenzing: 18.6124% - [Top 2: 17.9002% (30.09.1985), Top 3: 10.7324% (25.08.2015)]19.03.2020: Top 2: OMV: 16.2021% - [Top 1: 20.5061% (20.03.2020), Top 3: 14.05% (13.10.2008)]19.03.2020: Top 3: FACC: 14.4788% - [Top 1: 26.4755% (20.03.2020), Top 2: 22.1311% (10.11.2020)]19.03.2020: Top 2: Bawag: 11.2094% - [Top 1: 13.351% (20.03.2020), Top 3: 11.136% (24.03.2020)] Abs ....

