Ein Jahr nach dem Höhepunkt der Covid-19 Krise sind die internationalen Aktienmärkte auf oder nahe ihrer Allzeithöchststände. "Die erwartete wirtschaftliche Erholung, die für längere Zeit ultraexpansiv bleibende Geldpolitik und ebenso die starken Gewinnaussichten der Unternehmen deuten dabei klar auf ein frühzyklisches Umfeld hin und sprechen dafür, dass die Aktienmarkt-Hausse in den nächsten zwölf Monaten noch Raum nach oben hat", meinen die Analysten von Raiffeisen Research in ihrem Aktienmarkt-Kompass Q2. Demgegenüber würden bereits ambitionierte Bewertungen und ein sehr optimistisches Marktsentiment als Risikofaktoren stehen, so die Analysten. In Summe sollten ihrer Meinung nach aber die zyklischen Kräfte die Oberhand ...

