Die Goldminen zeigen einen höchst interessanten Ansatz für eine Rally, die weiter geht als ein paar Wochen. Eine passende Aktie gibt es in Frankfurt, die jeder kennen dürfte: AngloGold. Es ist die größte afrikanische Gold-Holding und der Gegensatz zu den großen nordamerikanischen Adressen wie Barrick Gold und Newmont Corp. Der Preis von Anglo- Gold liegt im Moment bei etwa 19,50 €.



Der Goldpreis stabilisiert sich bereits seit Wochen knapp oberhalb von 1 700 Dollar je Unze. Die Hebelwirkung in den Goldminen gegenüber dem Goldpreis kann man mit etwa 1,5 bis 1,6 beziffern. D. h.: Die Minenkurse steigen schneller und nachhaltiger als der Goldpreis selbst.



