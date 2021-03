DJ Spahn kann sich Verträge zu Sputnik V vorstellen

BERLIN (Dow Jones)--Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat sich für einen Einsatz des russischen Impfstoffs Sputnik V grundsätzlich offen gezeigt, sofern die entsprechenden Daten vorliegen. Die Bundesregierung sei mit der russischen Seite auf verschiedenen Ebenen "in engem Austausch", die auch eine "EMUse", also eine Notfallzulassung beinhaltete, sagte Spahn in Berlin. "Ich kann mir auch vorstellen, dass wir Verträge schließen, auch zügig schließen." Allerdings sei es "sehr, sehr wichtig", dass gerade für Impfstoffe, für die keine eigenen Studienergebnisse aus Europa vorliegen, die Datenlage klar sei.

Die Bundesregierung habe es "sehr bereitwillig unterstützt", dass das bundeseigene Paul-Ehrlich-Institut (PEI) Berichterstatter für das europäische Zulassungsverfahren werde. Es müsse dann auch geklärt werden, wann und in welchen Mengen Sputnik V verfügbar sei. Die für die Zulassung zuständige Europäische Arzneimittelagentur (EMA) prüft den Impfstoff des russischen Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiology seit 4. März.

SPD-Abgeordnete und Epidemiologe Karl Lauterbach forderte unterdessen, für den Impfstoff des Tübinger Biotech-Unternehmens Curevac eine Notfallzulassung zu prüfen und auf die Phase-3-Studie zu verzichten. "Hier wäre tatsächlich denkbar, dass man diesen Impfstoff prüft und zulässt", so Lauterbach. Der Wirkstoff auf der Grundlage des Botenmoleküls mRNA funktioniere ähnlich wie jener des Mainzer Unternehmens Biontech und seines US-Partners Pfizer. Es werde ohnehin geprüft, bei den zugelassenen mRNA-Impfstoffen Anpassungen an Mutationen rasch zu ermöglichen, ohne jedes Mal eine großangelegte Studie einzufordern.

March 19, 2021

