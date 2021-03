DJ JP Morgan kauft in der Vermögensverwaltung in China zu

Von Jing Yang

PEKING (Dow Jones)--Die US-Bank JP Morgan stärkt ihr Geschäft in China mit einem Zukauf im Bereich der Vermögensverwaltung. Wie aus einer Mitteilung an die Börse hervorgeht, kauft die Asset-Management-Tochter des Instituts einen Anteil von 10 Prozent an der Vermögensverwaltung der China Merchants Bank für 2,67 Milliarden Yuan oder umgerechnet 344 Millionen Euro.

Außerdem strebt JP Morgan Asset Management die alleinige Eigentümerschaft seines Fondsmanagement-Joint-Ventures in China an. Vergangenes Jahr hat die Bank eine Vereinbarung mit ihrem lokalen Partner über die Übernahme der ausstehenden 51 Prozent geschlossen.

March 19, 2021 06:59 ET (10:59 GMT)

