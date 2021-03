++ Europäische Märkte schwächeln ++ DE30 testet kurzfristiges Swing-Level bei 14.745 Punkten ++ Volkswagen-Stammaktie verliert 10% ++ Die europäischen Märkte geben etwas nach, nachdem es gestern an der Wall Street zu einem heftigen Ausverkauf kam. Die Bewegungen waren jedoch eher ruhig. Deutschland, Italien und Frankreich haben beschlossen, die Impfungen von AstraZeneca wieder aufzunehmen, sodass die Einführung von Impfstoffen in Europa wieder auf Kurs ist. Heute stehen keine wichtigen Berichte zur Veröffentlichung an, sodass der Handel etwas gedämpft sein könnte. Der zweite Tag der Gespräche zwischen den USA und China wird angesichts ...

