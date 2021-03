Für die Funkmasten-Sparte des Vodafone-Konzerns (WKN A1XA83) war es am Donnerstag soweit - Vantage Towers (WKN A3H3LL) wagte den Sprung an die Börse. Die Vodafone-Tochter wurde im Vorfeld als größter europäischer IPO des Jahres angekündigt. Und in der Tat: Mit einer Marktkapitalisierung von rund 12,5 Milliarden Euro trat diese Ankündigung als größter europäischer Börsengang des Jahres ein. Zwar blieb der IPO schon vor der ersten Preisfeststellung am Morgen etwas hinter den Erwartungen zurück und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...