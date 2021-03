Seit ungefähr 5.000 Jahren gilt Gold als Symbol von Reichtum und Macht. Dank seines hohen Siedepunkts in Höhe von 2.970 Grad Celsius kann es sich - im Gegensatz zu Papiergeld, Anleihen, Aktien oder anderen Wertpapieren - kaum in Luft auflösen. Seit Generationen hat sich das gelbe Edelmetall als wirksamer Vermögensschutz bestens bewährt. Die Liste an Kaufargumenten ist relativ lang und wurde in den vergangenen Jahrzehnten insbesondere unter sicherheitsorientierten und nachhaltig agierenden Anlegern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...