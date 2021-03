Wann findet die Gamescom 2021 statt? Wird sie wieder auf dem Messegelände in Köln abgehalten oder erneut online stattfinden? Und wie viel kosten Tickets? Alle Infos, die es bereits zur Gamescom 2021 gibt, erfahrt ihr hier. Die Gamescom ist die weltweit größte Consumer-Gaming-Messe. Sie findet jährlich in auf dem Gelände der Messe Köln statt und wird vor allem von Herstellern genutzt, um neue Spiele einem Gamer-Publikum vorzustellen. Anders als etwa die Electronic Entertainment Expo richtet sich die Gamescom damit weniger an Fachpublikum und Presse. Neben der Gamescom findet jährlich ebenso die Devcom statt, eine ...

