BERLIN (Dow Jones)--Der Weg für eine Umwidmung bestehender Gasleitungen in Wasserstoffnetze ist frei. Die Bundesnetzagentur hat dazu den Entwurf für den Netzentwicklungsplan Gas 2020 bis 2030 abgeschlossen. Damit werden nicht nur die Weichen für die Einbindung von Flüssiggasterminals in das einheitliche deutsche Gasmarktgebiet gestellt, erklärte Behördenchef Jochen Homann. "Wir genehmigen außerdem Vorkehrungen der Gasfernleitungsnetzbetreiber, um Erdgasleitungen auf Wasserstoff umzustellen."

Bestätigt wurden etwa zehn Projekte, bei denen 24 Rohre oder Anlagen aus dem Erdgasnetz herausgenommen werden sollen. Dadurch könnten die Betreiber "unverzüglich anfangen, ein Wasserstoffnetz aufzubauen, ohne ihre Transportaufgaben im Erdgasnetz zu vernachlässigen", so die Netzagentur. Nötig seien nur noch "in geringfügigem Umfang" Bauarbeiten an bestehenden Leitungen.

Die Bundesregierung strebt in ihrer Nationalen Wasserstoffstrategie einen schnellen Markthochlauf der Technologie an. Mit der Novelle des Energiewirtschaftsgesetzes will Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) Wasserstoffnetze außerdem gesondert regulieren und nicht den strengen Vorgaben für Gasnetze unterwerfen.

Der Netzentwicklungsplan sieht insgesamt ein Investitionsvolumen von rund 8,5 Milliarden Euro vor. Auch steigen die Maßnahmen um 60 auf insgesamt 215. Sie stehen größtenteils im Zusammenhang mit den geplanten Flüssigerdgas-Anlagen, den erforderlichen Ausbaumaßnahmen für Wasserstoff und andere grüne Gase, der Versorgung in Baden-Württemberg und der Versorgungssicherheit in den Niederlanden, der Schweiz und Italien.

Je nach Annahmen hatten die Fernleitungsnetzbetreiber selbst Kosten in Höhe von 1,1 bis 27,6 Millionen Euro für das Gaswirtschaftsjahr 2025/2026 beziehungsweise 7,6 bis 68,3 Millionen Euro für das Gaswirtschaftsjahr 2030/2031 prognostiziert. Die große Spanne der Kosten ergebe sich aus der Betrachtung unterschiedlicher Szenarien, erklärte die Netzagentur.

Für den alternativen Netzausbau gehen die Fernleitungsnetzbetreiber hingegen von vergleichsweise höheren Kosten aus. Deshalb schlagen sie keine Ausbaumaßnahmen vor, die den Bedarf an marktbasierten Instrumenten verringern könnten. Bestätigt wurden vom Regulierer nun 175 der von den Fernleitungsnetzbetreibern vorgeschlagenen Maßnahmen mit einem Investitionsvolumen von rund 7,83 Milliarden Euro.

March 19, 2021 08:43 ET (12:43 GMT)

