Der Nikkei verlor heute Früh minus 1,4% auch mit der Nachricht, dass die Bank of Japan keine auf dem Index basierenden ETFs mehr kaufen und sich stattdessen nur auf den breiteren Topix konzentrieren will. Analysten der Bank of America haben die Klimabilanz von Bitcoin auf Autos umgerechnet: Elon Musks Bitcoinkauf hat demnach die CO2-Bilanz von 1,8 Millionen Autos, also Verbrennern, gegen die der Tesla-Chef sonst gerne wettert. (Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 19.03.)

