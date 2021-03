Mainz (ots) - Bitte aktualisierten Programmtext beachten!!Donnerstag, 25. März 2021, 0.45 UhrFilmgorillasDas Film- und Serienmagazinmit Steven Gätjen, Anne Wernicke, Silke und Daniel SchröckertAnne Wernicke und Daniel Schröckert stellen "Jesus Rolls" vor, einen Ableger des berühmten "The Big Lebowski" der Coen-Brüder. Drehbuch, Regie und Hauptrolle des Spin-off: John Turturro.Danach dürfen sich Silke Schröckert und Steven Gätjen vor dem Fernseher wieder gemeinsam fürchten: Die beiden Horror-Angsthasen schauen sich "Hereditary - Das Vermächtnis" an, das raffinierte Kinodebüt von Ari Aster, der damit 2018 international Furore machte.Mit "Filmgorillas", dem Kino- und Serienmagazin mit eigenem YouTube-Kanal, geht das ZDF in der Filmberichterstattung neue Wege - zuerst auf YouTube, dann im TV. Jeweils dienstags und donnerstags um 16.00 Uhr laden die "Filmgorillas" neue Videos auf ihrem ZDF-YouTube-Kanal hoch. Die Highlights der "Filmgorillas"-YouTube-Woche werden im gleichnamigen TV-Magazin zusammengefasst, immer donnerstags gegen 0.45 Uhr.Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4868678