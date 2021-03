DJ Scholz macht zusätzliche Schulden von 150 Milliarden Euro - Magazin

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die Coronavirus-Pandemie und ihre wirtschaftlichen Folgen zwingen Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) laut einem Magazinbericht, die Neuverschuldung des Bundes dieses und kommendes Jahr noch einmal massiv auszuweiten. Nach Angaben aus dem Finanzministerium werde der Bund in beiden Jahren zusammen zusätzlich bis zu 150 Milliarden Euro an neuen Krediten aufnehmen, berichtete das Nachrichtenmagazin Der Spiegel. Für den Nachtragshaushalt dieses Jahres plant Scholz demnach mit rund 70 Milliarden Euro zusätzlich zu den bereits beschlossenen 180 Milliarden Euro. Die Neuverschuldung stiege damit 2021 auf den Rekordwert von rund 250 Milliarden Euro.

Nötig wird der Nachtrag den Angaben zufolge, weil die Bundesregierung ursprünglich mit einem viel kürzeren Shutdown rechnete. Für 2022 sehen die Pläne eine Neuverschuldung von bis zu 80 Milliarden Euro vor. Sie werde möglich, weil Scholz wegen der Pandemie auch für nächstes Jahr noch einmal eine Ausnahme von der Schuldenbremse geltend mache. Scholz will Nachtrag und Etat-Eckwerte für 2022 laut den Angaben am Montag an die Ressorts weiterleiten, am Mittwoch sind sie im Kabinett. Bis dahin könnten noch Änderungen vorgenommen werden.

Eine Sprecherin des Finanzministeriums wollte sich zu dem Bericht inhaltlich nicht äußern. "Ich bitte um Verständnis, dass wir einzelne Berichte nicht kommentieren", erklärte sie.

