Chinesische DMEGC und E-Stream unterzeichnen Rahmenvertrag

* Rahmenvertrag zur Zelllieferung und VertriebE-Stream und die zur chinesischen Hengdian Gruppe gehörende DMEGC haben einen Rahmenvertrag zur Batteriezellenlieferung und des Zellvertriebes abgeschlossen. Die 1980 gegründete DMEGC beschäftigt weltweit rund 16.000 Mitarbeiter. Der Umsatz des chinesischen Unternehmens lag im Jahr 2020 bei 1,1 Mrd. EUR. DMEGC unterhält Niederlassungen in Deutschland, den Niederlanden, Großbritannien, Frankreich, den USA, Brasilien, Südafrika, Australien, Korea, Hongkong und Japan. Das Unternehmen ist ein wichtigerer Zulieferer im Automotive Bereich und beliefert unter anderem Siemens, Würth, Brose und Continental. Neben der Produktion von Lithium-Ionen-Zellen und Batterien gilt DMEGC auch als einer der weltweit führenden Produzenten von Photovoltaik-Anlagen.

Die Hengdian Gruppe ist mit 60 Niederlassungen und 200 Produktionsstätten und einem Jahresumsatz im Jahr 2019 in Höhe von 13Mrd. USD ein Globalplayer in verschiedenen Industriezweigen.

Der Rahmenvertrag wurde gemeinschaftlich in Krefeld unterzeichnet. Zur Unterschrift haben sich sowohl die beiden Geschäftsführer der E-Stream, Dirk Köster und Thomas Krämer, als auch Herr Gu Ying, Geschäftsführer der DMEGC Deutschland in den Geschäftsräumen der E-Estream unter Auflage aller Coronaschutzmaßnahmen getroffen. Neben dem Rahmenvertrag wurde über den Ausbau der Partnerschaft zwischen beiden Gesellschaften gesprochen. Dabei wurde schnell deutlich, dass gerade im Bereich der Heimspeicher viele Synergien bestehen. Mit einer gemeinsamen Task Force wird nun die Entwicklung des Heimspeicher bis hin zur Industrialisierung der Produktion der Speichersysteme vorangetrieben.

Dirk Köster, Geschäftsführer E-Stream: "Wir freuen uns sehr, dass DMEGC und E-Stream einen Rahmenvertrag zur Batteriezellenproduktion abgeschlossen haben. Unsere Partnerschaft ist weiter ausbaufähig. Im wichtigen Bereich der Heimspeicher wollen beide Unternehmen zukünftig enger zusammenarbeiten. Die Bedeutung von Heimspeichern wird in Deutschland noch unterschätzt. Mit dem Ausbau der E-Mobilität und den anfallenden Kosten von selbstproduziertem Strom bei Einspeisung in das allgemeine Netz, vorgegeben durch das EEG, wird es immer wichtiger, dass die Heimspeicherabdeckung der deutschen Haushalte stark ansteigt. E-Stream und DMEGC sehen hier enormes Wachstumspotential, besonders in der Verbindung, dass unser Chinesisches Partnerunternehmen ein führender Hersteller von Photovoltaik-Anlagen ist und wir damit in der Lage wären, komplette Systeme anzubieten."

