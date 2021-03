Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Die Freude über die anhaltend lockere Geldpolitik der FED liess an der Wall Street schnell wieder nach. Gestern notierten alle großen US-Indizes im Minus. Der Dow Jones gab 0,5 Prozent ab. Der Nasdaq 100 verlor sogar 3,1 Prozent. Bei den Einzelthemen geht es heute um den Bitcoin, Öl, Nike, Beyond Meat, Amazon, Alphabet, Netflix und AMD. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR, kennt die Indikationen für den heutigen Handelstag. Viola Grebe, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, gibt außerdem einen Überblick, was die Märkte bewegt.