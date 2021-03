DJ WOCHENVORSCHAU/22. bis 28. März (12. KW)

=== M O N T A G, 22. März 2021 07:00 DE/Hamborner Reit AG, ausführliches Jahresergebnis, Duisburg 07:30 DE/Hensoldt AG, ausführliches Jahresergebnis, Taufkirchen *** 08:00 DE/Traton SE, ausführliches Jahresergebnis, München *** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz Eurozone Januar 10:00 DE/Deutsche Post AG, PK (virtuell) zu "Neuer Nachhaltigkeitsfahrplan" 11:00 DE/Bundesregierung, Sitzung des Corona-Kabinetts, Berlin 12:00 DE/Bundesbank, Monatsbericht März *** 13:30 US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) Februar *** 14:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Videokonferenz mit den Länder- Ministerpräsidenten zur Corona-Lage; anschließend PK 14:00 DE/Regierungs-PK, Berlin 14:00 CH/BIZ, Konferenz (online) zu "Wie können Zentralbanken im digitalen Zeitalter innovativ sein?", u.a. Teilnahme von Bundesbank-Präsident Weidmann und Fed-Chef Powell *** 15:00 US/Verkauf bestehender Häuser Februar *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS 18:30 US/Fed, Rede von Fed-Gouverneur Quarles (stimmberechtigt im FOMC) beim virtuellen SOFR-Symposium D I E N S T A G, 23. März 2021 *** 07:00 DE/Nemetschek SE, ausführliches Jahresergebnis, München *** 07:00 DE/Nordex SE, ausführliches Jahresergebnis, Hamburg 07:00 DE/Hornbach Holding AG & Co KGaA und Hornbach Baumarkt AG, Trading Statement für das Geschäftsjahr 2020/21, Bornheim *** 07:30 DE/CTS Eventim AG & Co KGaA, Jahresergebnis, München 07:30 DE/Indus Holding AG, ausführliches Jahresergebnis, Bergisch Gladbach 07:55 DE/Amadeus Fire AG, ausführliches Jahresergebnis, Frankfurt *** 08:00 GB/Arbeitsmarktdaten Februar *** 09:00 EU/EZB-Bankenaufsichtschef Enria, Anhörung vor dem Wirtschafts- und Währungsausschuss des Europäischen Parlaments 10:00 DE/Dr. Hönle AG, Online-HV 11:00 DE/Bund der Steuerzahler, Video-PK zu "Frühjahrsputz 2021" *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender *** 13:30 US/Leistungsbilanz 4Q *** 15:00 US/Neubauverkäufe Februar 15:15 EU/EZB-Bankenaufsichtschef Enria, Panel-Teilnahme bei der Konferenz zu 10 Jahre Esma *** 17:00 US/Fed-Chairman Powell, Anhörung (via Webcast) im Finanzdienstleistungsausschuss des Repräsentantenhauses zu "Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act" 19:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Teilnahme am Spitzengespräch "Konzertierte Aktion Mobilität", Berlin 21:05 US/Adobe Inc, Ergebnis 1Q, San Jose 21:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) - DE/Fresenius Medical Care, Geschäftsbericht 2020, Bad Homburg - DE/Porsche Automobil Holding SE, ausführliches Jahresergebnis, Stuttgart - DE/Encavis AG, Jahresergebnis, Hamburg - IL/vorgezogene Parlamentswahlen in Israel M I T T W O C H, 24. März 2021 *** 07:00 DE/Eon SE, Jahresergebnis (09:00 BI-PK per Videokonferenz), Essen *** 07:00 DE/Rational AG, ausführliches Jahresergebnis (10:00 virtuelle BI-PK), Landsberg 07:00 LU/Corestate Capital Holding SA, ausführliches Jahresergebnis, Luxemburg 07:10 DE/Norma Group SE, ausführliches Jahresergebnis, Maintal 07:30 DE/Koenig & Bauer AG, ausführliches Jahresergebnis, Würzburg 07:30 DE/Edag Engineering Group AG, Jahresergebnis, Wiesbaden *** 08:00 DE/LPKF Laser & Electronics AG, Jahresergebnis, Garbsen 08:00 DE/Reallöhne 4Q *** 08:00 EU/Acea, Nfz-Neuzulassungen Februar *** 08:00 GB/Verbraucherpreise Februar 08:20 DE/Leifheit AG, ausführliches Jahresergebnis, Nassau 08:30 DE/Sixt Leasing SE, Jahresergebnis, Pullach *** 09:00 DE/Konjunkturprognose des IMK - Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung 09:00 EU/EZB, Sitzung des Rats, keine geldpolitischen Beschlüsse zu erwarten, Frankfurt 09:00 DE/PSI Software AG, Jahresergebnis, Berlin 09:15 DE/Stemmer Imaging AG, ausführliches Jahresergebnis, Puchheim *** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes und nicht- verarbeitendes Gewerbe März (1. Veröffentlichung) *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes und nicht- verarbeitendes Gewerbe März (1. Veröffentlichung 09:30 DE/Kabinett, Sitzung, Berlin *** 10:00 DE/Konjunkturprognose des Ifo-Instituts 10:00 DE/Dic Asset AG, Online-HV *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes und nicht- verarbeitendes Gewerbe Eurozone März (1. Veröffentlichung) *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes und nicht- verarbeitendes Gewerbe März (1. Veröffentlichung) 10:30 DE/Helaba, BI-PK (per Videokonferenz) *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung von Dollar-Tendern mit 7- und 84-tägiger Laufzeit 11:15 DE/Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen, Vorstellung Gutachten "Digitalisierung", Berlin 11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung 10-jährige Bundesanleihe über 4 Mrd EUR *** 12:30 EU/EZB, Ergebnis Zuteilung eines 12-monatigen PELTRO *** 13:00 DE/Bundesfinanzminister Scholz, PK zu Eckwerten des Bundeshaushalts 2022 und des Finanzplans bis 2025, Berlin *** 13:00 DE/Bundestag, Plenum mit Regierungsbefragung von Bundeskanzlerin Merkel, Berlin *** 13:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Februar 14:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 14:45 US/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe und Service Markit März (1. Veröffentlichung) 15:00 US/Fed-Chairman Powell, Anhörung (via Webcast) im Bankenausschuss des Senats zu "Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act" *** 15:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) *** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone März (Vorabschätzung) *** 16:40 EU/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede (per Videoaufzeichnung) bei Konferenz zu "Investing in Climate Action" - DE/Auto1 Group SE, Jahresergebnis, Berlin D O N N E R S T A G, 25. März 2021 *** 06:45 LU/Aroundtown SA, Jahresergebnis, Luxemburg 06:55 DE/Procredit Holding AG & Co KGaA, Jahresergebnis, Frankfurt *** 07:00 DE/Deutsche Wohnen SE, Jahresergebnis (09:00 digitale PK), Berlin *** 07:00 DE/1&1 Drillisch AG, ausführliches Jahresergebnis, Maintal *** 07:00 DE/United Internet AG, ausführliches Jahresergebnis, Montabaur *** 07:00 DE/SMA Solar Technology AG, ausführliches Jahresergebnis (10:00 virtuell BI-PK), Niestetal *** 07:00 DE/Evotec SE, Jahresergebnis (14:00 Telefonkonferenz), Hamburg 07:00 DE/Rhön-Klinikum AG, Jahresergebnis (11:00 virtuell PK), Bad Neustadt/Saale 07:00 DE/Cewe Stiftung & Co KGaA, ausführliches Jahresergebnis, Oldenburg 07:00 DE/Kuka AG, Jahresergebnis (09:30 virtuelle Jahres-PK), Augsburg 07:00 DE/Windeln.de SE, ausführliches Jahresergebnis, Grünwald 07:00 DE/Wacker Neuson SE, ausführliches Jahresergebnis, München 07:00 AT/S&T AG, ausführliches Jahresergebnis, Linz *** 07:30 DE/Scout24 AG, ausführliches Jahresergebnis (11:00 Telefonkonferenz), München 07:30 DE/Pfeiffer Vacuum Technology AG, ausführliches Jahresergebnis, Aßlar 07:30 DE/Hamburger Hafen und Logistik AG, ausführliches Jahresergebnis (10:30 virtuelle BI-PK), Hamburg 07:30 DE/Zooplus AG, Jahresergebnis, München 07:30 DE/Zeal Network SE, ausführliches Jahresergebnis, Hamburg 07:30 DE/SGL Carbon SE, Jahresergebnis (10:00 Telefonkonferenz), Wiesbaden 07:30 DE/Medigene AG, Jahresergebnis, Martinsried *** 07:35 DE/Jenoptik AG, ausführliches Jahresergebnis (09:30 Telefonkonferenz), Jena 07:40 DE/SAF-Holland SE, ausführliches Jahresergebnis, Bessenbach *** 07:45 DE/Eckert & Ziegler AG, ausführliches Jahresergebnis, Berlin 07:45 DE/Baywa AG, ausführliches Jahresergebnis (10:30 virtuelle BI-PK), München *** 08:00 DE/GfK-Konsumklimaindikator April 08:00 DE/Schulden der öffentlichen Haushalte 4Q 08:00 DE/Jost Werke AG, ausführliches Jahresergebnis, Neu-Isenburg 08:00 DE/Krones AG, ausführliches Jahresergebnis, Neutraubling 08:00 DE/Progress-Werk Oberkirch AG (PWO), ausführliches Jahresergebnis, Oberkirch *** 08:45 FR/Geschäftsklimaindex März *** 09:00 DE/ENBW Energie Baden-Württemberg AG, Jahresergebnis (10:30 BI-PK), Karlsruhe 09:00 DE/Bundestag, Plenum, Berlin 09:00 EU/EZB, Sitzung des erweiterten Rats (General Council), Frankfurt *** 09:30 CH/SNB, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe Februar *** 10:00 EU/EZB, Wirtschaftsbericht 10:00 DE/Vitesco Technologies, PG (virtuell) mit CEO Wolf anlässlich des Kapitalmarkttages (ab 13:00) *** 10:30 DE/Deutsche Bahn AG, Jahresergebnis (11:00 virtuelle BI-PK), Berlin 10:30 DE/NordLB Norddeutsche Landesbank Girozentrale, BI-PK (via Videokonferenz) 12:00 DE/Tui AG, Online-HV *** 13:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 13:30 US/BIP 4Q (3. Veröffentlichung) *** 15:00 BE/Geschäftsklimaindex März 18:00 EU/EZB-Direktorin Schnabel, Rede bei der

