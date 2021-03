Düsseldorf (ots) - Einkaufsexperte Gerd Kerkhoff stellt der Politik in Sachen Impfstoff-Beschaffung ein blamables Zeugnis aus. Im SAT.1-Interview bezeichnete er die bisherige Versorgung mit Corona-Impfstoff als Totalversagen der Politik. Kerkhoff: "Man könnte in Schulnoten sagen - eine sechs!"Die Politik könne Gesetze auf den Weg bringen, diskutieren und formulieren. "Aber sie schafft die Umsetzung nicht", kritisiert Kerkhoff im Live-Interview.Der Experte für Einkauf & Supply Chain Management rät dringend zu einer Task Force, bestehend aus kompetenten Unternehmerpersönlichkeiten und Wirtschaftsführern. Nur hier gebe es das notwendige Know-How für die richtige Einkaufs- und Logistikstrategie in dieser Ausnahmesituation.Sehen Sie das ganze Interview auf SAT.1 unter folgendem Link: https://ots.de/f0baaoÜber Kerkhoff Consulting: Kerkhoff Consulting ist Deutschlands führende Beratung für Einkauf und Supply Chain Management und wurde gerade erst aktuell vom Magazin Brand eins mit der Bestnote durch Kunden & Beraterkollegen für diesen Arbeitsbereich ausgezeichnet.8 x Beste Berater (Brand eins), 8 x Top Consultant (Manager Magazin), 5 x Hidden Champion (Capital), 4 x Best of Consulting (Wirtschaftswoche)Pressekontakt:Kerkhoff Consulting GmbHSascha KochTel.: +49 162 4480 132s.koch@kerkhoff-group.comkerkhoff-consulting.comOriginal-Content von: Kerkhoff Consulting, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/60138/4868786