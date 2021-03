Toronto (Ontario), 19. März 2021. DeFi Technologies Inc. (NEO: DEFI, DE: RMJR) (das "Unternehmen" oder "DeFi Technologies") freut sich bekannt zu geben, dass es eine Investition in Volmex Finance finalisiert hat - eine der ersten Implementierungen von dezentralen Volatilitätsindex-Strategien.

DeFi Technologies richtet sein Hauptaugenmerk darauf, Investoren auf dem öffentlichen Markt Zugang zum raschen Wachstum des dezentralen Finanzwesens zu ermöglichen. Dieses neue Modell für Finanzdienstleistungen ermöglicht es, Transaktionen zwischen unterschiedlichen Parteien über die Distributed-Ledger-Technologie oder Blockchain abzuwickeln, anstatt sie zentral über ein traditionelles Finanzinstitut abzuwickeln.

Volmex Finance ist die führende Volatilitätsindex-Plattform für Kryptowährungen. Volatilitätsderivate sind ein Eckpfeiler des modernen Finanzwesens, da sie ein kostengünstiges Mittel zur Absicherung des Volatilitätsrisikos des Marktes darstellen. Volmex Finance bringt eine Volatilitätsabsicherung zu Ethereum und erschließt somit eine Vielzahl an neuen DeFi-Anwendungen und -Bausteinen.

"Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Wouter Witvoet und dem Team von DeFi Technologies. Das Unternehmen teilt unsere Vision eines offenen, dezentralen Finanzsystems. DeFi Technologies ist ein Pionier auf den Finanzmärkten, da das Unternehmen eines der ersten börsennotierten Unternehmen ist, das in DeFi-Protokolle und DeFi-bezogene Unternehmen investiert. Wir freuen uns darauf, weiter eng mit Wouter und dem Team von DeFi Technologies zusammenzuarbeiten", sagte Cole Kennelly, Gründer von Volmex Finance.

Volmex Finance hat kürzlich eine Finanzierungsrunde mit Beteiligungen von Three Arrows Capital, Alameda Research, Robot Ventures, CMS Holdings, Orthogonal Trading, IOSG Ventures, D64 Ventures, DeFi Technologies (NEO: DEFI), Fourth Revolution Capital und Coral DeFi finalisiert. Zu den Angel Investoren zählen Jiho Zirlin, Tyler Scott Ward, Christian Kaczmarczyk, Shiliang Tang, Suji Yan und Avi Felman.

"Wir freuen uns auf das Potenzial der neuen Deckungsgeschäfts-DeFi-Protokolle sowie darauf, was diese für eine größere Stabilität und Akzeptanz in diesem Bereich bewirken werden. Volmex Finance ist eine führende Lösung mit größeren Geldgebern, die tatsächlich dazu beitragen werden, die Anwendungsfälle für alltägliche Händler zu fördern", sagte Wouter Witvoet, Chief Executive Officer von DeFi Technologies.

Über Volmex Finance

Volmex Finance ist ein auf Ethereum aufbauendes Protokoll für Volatilitätsindizes und den außerbörslichen Handel.

https://volmex.finance

Über DeFi Technologies:

DeFi Technologies Inc. ist eine kanadische Gesellschaft, deren Geschäftsziel es ist, durch den Aufbau und die Verwaltung von Vermögenswerten im dezentralen Finanzsektor einen Wert für die Aktionäre zu schaffen.

https://defitechnologies.ca

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Investor Relations

Dave Gentry

RedChip Companies Inc.

1-800-RED-CHIP (733-2447)

407-491-4498

mailto:Dave@redchip.com

Public Relations

Veronica Welch

VEW Media

mailto:ronnie@vewpr.com

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen:

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zu den zukunftsgerichteten Informationen gehören unter anderem Aussagen in Bezug auf das Investment in Volmex Financ, die Verfolgung von Investitionsmöglichkeiten durch DeFi Technologies, die dezentrale Finanzbranche und die Vorzüge oder potenziellen Erträge solcher Investitionen. Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Informationen anhand der Verwendung von in die Zukunft gerichteten Begriffen zu erkennen, wie z.B. "plant", "erwartet", "erwartet nicht", "wird erwartet", "budgetiert", "geplant", "schätzt", "prognostiziert", "beabsichtigt", "beabsichtigt nicht", "glaubt" bzw. Abwandlungen solcher Begriffe und Phrasen oder anhand von Aussagen, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse "umgesetzt werden" bzw. "eintreffen können", "könnten", "würden" oder "werden". Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens - je nach Lage des Falles - erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Informationen direkt bzw. indirekt zum Ausdruck gebracht wurden. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren aufzuzeigen, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Informationen unterscheiden, kann es auch andere Faktoren geben, die zu Ergebnissen führen, die nicht angenommen, geschätzt oder beabsichtigt sind. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Informationen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen erheblich von solchen Aussagen abweichen. Die Leser sollten sich daher nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Das Unternehmen hat nicht die Absicht, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert.

Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen in Bezug auf Volmex Finance wurden von Volmex Finance zur Aufnahme in diese Pressemitteilung zur Verfügung gestellt und DeFi Technologies hat sich auf die Richtigkeit dieser Informationen verlassen, ohne sie unabhängig zu überprüfen.

DIE NEO STOCK EXCHANGE ÜBERNIMMT KEINE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT BZW. GENAUIGKEIT DIESER MELDUNG.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=57389Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=57389&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA24464X1069Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.CA24464X1069