Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Auf die Worte der Federal Reserve, die Zinsen trotz höherer Wachstums- und Inflationsprognosen bis Ende 2023 in etwa auf dem gegenwärtigen Niveau zu belassen, reagierten Investoren zunächst mit Verkäufen von US-Treasuries, so die Deutsche Börse AG."Das trieb die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen erstmals seit über einem Jahr zwischenzeitlich auf 1,75 Prozent", informiere Arthur Brunner von der ICF Bank. Aktuell liege der Wert bei 1,69 Prozent. Die anschließende Rückkehr zu US-Staatsanleihen sei für den Händler unter anderem Ausdruck attraktiverer Renditen und eines stärkeren US-Dollars. "Einige Investoren sehen in den Entwicklungen einen Anreiz, sich in US-Dollar-Anlagen zu engagieren." ...

Den vollständigen Artikel lesen ...