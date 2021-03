Varta will Batterien für Elektroautos bauen, kündigte das Unternehmen vor wenigen Tagen an. Nun hat Varta-Chef Herbert Schein weitere Details zu den Plänen und erste geplante Leistungsdaten verraten. Laut Schein will Varta mit seinen ersten Batterien für den Elektroautomarkt nicht in direkte Konkurrenz zu den großen Herstellern wie CATL oder LG treten. Stattdessen sieht er spezielle Einsatzzwecke für die Batteriezelle im Format 21700 mit dem Namen V4Drive vor, in denen Batterien benötigt werden, die in sechs Minuten voll geladen sind. "Diese Eigenschaft bietet noch keine andere Batterie in ...

