Gegenüber dem Franken hat der Euro hingegen etwas zugelegt. Er kostet derzeit 1,1066 und damit etwas mehr als Mittag (1,1055) und auch am Morgen.Frankfurt - Der Euro hat am Freitag nach zwischenzeitlichen Kursgewinnen an seine Vortagesverluste angeknüpft. Die europäische Gemeinschaftswährung wurde am Nachmittag mit 1,1885 US-Dollar gehandelt. Am Morgen war sie noch kurzzeitig bis auf 1,1937 Dollar gestiegen. Gegenüber dem Franken hat der Euro hingegen etwas zugelegt. Er kostet derzeit 1,1066 und damit etwas mehr als Mittag (1,1055) und...

Den vollständigen Artikel lesen ...