Die Westag & Getalit AG (ISIN: DE0007775207) will der Hauptversammlung am 20.05.2021 eine Dividende in Höhe von 0,40 Euro für die Vorzugsaktien (Vorjahr: 0,66 Euro) und 0,34 Euro für die Stammaktien (Vorjahr: 0,60 Euro) vorschlagen. Gegenüber dem Vorjahr wird die Dividende für die Stammaktionäre damit um knapp 43 Prozent gesenkt. Auf Basis des derzeitigen Aktienkurses von 27,00 Euro je Stammaktie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...