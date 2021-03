Der AUD/USD geriet im frühen amerikanischen Handel unter leichten Abwärtsdruck - Der US Dollar Index erreichte mit 92,16 den höchsten Stand seit mehr als einer Woche - Die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen drehte im Tagesverlauf ins Plus - Nachdem sich der AUD/USD in der ersten Tageshälfte relativ ruhig um 0,7750 gehalten hatte, verlor er im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...