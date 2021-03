Regulatory News:

Groupe SEB (Paris:SK):

Issuer: SEB S.A.

Types of securities: ordinary shares

ISIN: FR0000121709

LEI Code: 969500WP61NBK098AC47

Securities repurchasing programme decided by the combined Shareholders' Meetingon May,19th 2020

Programme disclosed to the AMF on July,7th 2020

Stockbroker: SOCIETE GENERALE

Company Company LEI Code Instrument Code Transaction Date (Day) ISIN Code Way Daily Volume

(Nb of securities)

Daily Weighted Average

Price Of Purchase Exchange SEB 969500WP61NBK098AC47 SK.PA 12-Mar-21 FR0000121709 B 128 139,9891 DXE SEB 969500WP61NBK098AC47 SK.PA 12-Mar-21 FR0000121709 B 251 139,9936 ENX SEB 969500WP61NBK098AC47 SK.PA 12-Mar-21 FR0000121709 B 114 140,0000 TQE SEB 969500WP61NBK098AC47 SK.PA 16-Mar-21 FR0000121709 B 237 139,9599 DXE SEB 969500WP61NBK098AC47 SK.PA 16-Mar-21 FR0000121709 B 538 139,9593 ENX SEB 969500WP61NBK098AC47 SK.PA 16-Mar-21 FR0000121709 B 121 139,9884 TQE TOTAL 1 389 139,9742

Client Name PSI Name PSI LEI Code Timestamp ISIN Code Gross Price Currency Quantity Exchange Trade Set ID Trade Way Owner (Trade Entered By) Instrument Description Trading Venue Transaction ID Client Name SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210312 15:53:53.524199 +0000 FR0000121709 140,00 EUR 100 TQE 00564140079TRLO0-1 B remi.soubies SEB E05EFjXdYIRG SEB S.A SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210312 15:53:53.530215 +0000 FR0000121709 140,00 EUR 93 ENX 00564140081TRLO0-1 B remi.soubies SEB 20210312187393 SEB S.A SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210312 15:53:53.536149 +0000 FR0000121709 140,00 EUR 57 ENX 00564140082TRLO0-1 B remi.soubies SEB 20210312187649 SEB S.A SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210312 15:53:53.542781 +0000 FR0000121709 140,00 EUR 100 DXE 00564140083TRLO0-1 B remi.soubies SEB 258Q02OCN SEB S.A SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210312 16:02:10.686710 +0000 FR0000121709 140,00 EUR 14 TQE 00564145226TRLO0-1 B nova.cb SEB E05EFjXdYf0O SEB S.A SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210312 16:02:10.704474 +0000 FR0000121709 140,00 EUR 14 ENX 00564145229TRLO0-1 B nova.cb SEB 20210312196097 SEB S.A SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210312 16:02:10.740587 +0000 FR0000121709 140,00 EUR 14 DXE 00564145235TRLO0-1 B nova.cb SEB 258Q02R88 SEB S.A SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210312 16:03:20.519134 +0000 FR0000121709 139,90 EUR 16 ENX 00564146060TRLO0-1 B nova.cb SEB 20210312197889 SEB S.A SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210312 16:10:42.235404 +0000 FR0000121709 140,00 EUR 13 ENX 00564150901TRLO0-1 B nova.cb SEB 20210312201217 SEB S.A SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210312 16:10:42.546255 +0000 FR0000121709 140,00 EUR 24 ENX 00564150907TRLO0-1 B nova.cb SEB 20210312201473 SEB S.A SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210312 16:11:42.255143 +0000 FR0000121709 139,90 EUR 14 DXE 00564151581TRLO0-1 B nova.cb SEB 258Q02UPY SEB S.A SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210312 16:14:00.069916 +0000 FR0000121709 140,00 EUR 23 ENX 00564153014TRLO0-1 B nova.cb SEB 20210312204545 SEB S.A SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210312 16:14:00.084694 +0000 FR0000121709 140,00 EUR 2 ENX 00564153016TRLO0-1 B nova.cb SEB 20210312204801 SEB S.A SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210312 16:14:10.383825 +0000 FR0000121709 140,00 EUR 9 ENX 00564153124TRLO0-1 B nova.cb SEB 20210312205057 SEB S.A SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210316 09:03:10.740782 +0000 FR0000121709 140,00 EUR 14 ENX 00564516384TRLO0-1 B nova.cb SEB 2021031670145 SEB S.A SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210316 09:31:11.686858 +0000 FR0000121709 140,00 EUR 50 TQE 00564529858TRLO0-1 B remi.soubies SEB E05H9ZTLR8kI SEB S.A SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210316 09:31:11.690157 +0000 FR0000121709 140,00 EUR 58 ENX 00564529859TRLO0-1 B remi.soubies SEB 2021031690113 SEB S.A SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210316 09:31:11.693458 +0000 FR0000121709 140,00 EUR 6 ENX 00564529860TRLO0-1 B remi.soubies SEB 2021031690369 SEB S.A SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210316 09:31:11.696662 +0000 FR0000121709 140,00 EUR 5 ENX 00564529861TRLO0-1 B remi.soubies SEB 2021031690625 SEB S.A SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210316 09:31:11.699768 +0000 FR0000121709 140,00 EUR 81 ENX 00564529862TRLO0-1 B remi.soubies SEB 2021031690881 SEB S.A SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210316 09:31:11.702873 +0000 FR0000121709 140,00 EUR 19 ENX 00564529863TRLO0-1 B nova.cb SEB 2021031691137 SEB S.A SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210316 09:31:11.706342 +0000 FR0000121709 140,00 EUR 17 DXE 00564529864TRLO0-1 B remi.soubies SEB 258Q00LQF SEB S.A SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210316 09:31:11.709671 +0000 FR0000121709 140,00 EUR 4 DXE 00564529865TRLO0-1 B remi.soubies SEB 258Q00LQG SEB S.A SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210316 09:31:11.713023 +0000 FR0000121709 140,00 EUR 13 DXE 00564529866TRLO0-1 B remi.soubies SEB 258Q00LQH SEB S.A SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210316 09:31:11.716354 +0000 FR0000121709 140,00 EUR 17 DXE 00564529867TRLO0-1 B remi.soubies SEB 258Q00LQI SEB S.A SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210316 09:31:11.719896 +0000 FR0000121709 140,00 EUR 17 DXE 00564529868TRLO0-1 B remi.soubies SEB 258Q00LQJ SEB S.A SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210316 09:31:11.723205 +0000 FR0000121709 140,00 EUR 17 DXE 00564529869TRLO0-1 B remi.soubies SEB 258Q00LQK SEB S.A SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210316 09:31:11.726515 +0000 FR0000121709 140,00 EUR 15 DXE 00564529870TRLO0-1 B remi.soubies SEB 258Q00LQL SEB S.A SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210316 09:31:11.787181 +0000 FR0000121709 140,00 EUR 9 ENX 00564529871TRLO0-1 B nova.cb SEB 2021031691905 SEB S.A SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210316 09:31:12.289511 +0000 FR0000121709 140,00 EUR 2 ENX 00564529877TRLO0-1 B nova.cb SEB 2021031692161 SEB S.A SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210316 09:54:38.773754 +0000 FR0000121709 140,00 EUR 14 ENX 00564542352TRLO0-1 B nova.cb SEB 20210316117761 SEB S.A SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210316 09:57:35.058631 +0000 FR0000121709 140,00 EUR 14 DXE 00564543590TRLO0-1 B nova.cb SEB 258Q00QN9 SEB S.A SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210316 10:02:03.456121 +0000 FR0000121709 139,90 EUR 14 TQE 00564545596TRLO0-1 B nova.cb SEB E05H9ZTLSE00 SEB S.A SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210316 10:08:55.879827 +0000 FR0000121709 139,70 EUR 18 ENX 00564548408TRLO0-1 B nova.cb SEB 20210316124161 SEB S.A SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210316 10:17:16.893052 +0000 FR0000121709 139,80 EUR 8 DXE 00564552476TRLO0-1 B nova.cb SEB 258Q00U3H SEB S.A SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210316 10:17:21.899829 +0000 FR0000121709 139,80 EUR 20 ENX 00564552526TRLO0-1 B nova.cb SEB 20210316126977 SEB S.A SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210316 10:17:21.905512 +0000 FR0000121709 139,80 EUR 8 DXE 00564552527TRLO0-1 B nova.cb SEB 258Q00U4E SEB S.A SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210316 10:17:21.999586 +0000 FR0000121709 139,80 EUR 33 ENX 00564552528TRLO0-1 B nova.cb SEB 20210316127233 SEB S.A SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210316 10:39:49.097343 +0000 FR0000121709 139,90 EUR 21 ENX 00564562482TRLO0-1 B nova.cb SEB 20210316131841 SEB S.A SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210316 10:39:49.102459 +0000 FR0000121709 139,90 EUR 15 DXE 00564562483TRLO0-1 B nova.cb SEB 258Q00XZP SEB S.A SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210316 10:43:35.430275 +0000 FR0000121709 140,00 EUR 11 ENX 00564563725TRLO0-1 B nova.cb SEB 20210316134913 SEB S.A SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210316 10:43:35.433978 +0000 FR0000121709 140,00 EUR 35 ENX 00564563726TRLO0-1 B nova.cb SEB 20210316135425 SEB S.A SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210316 10:43:35.530971 +0000 FR0000121709 140,00 EUR 1 ENX 00564563728TRLO0-1 B nova.cb SEB 20210316135681 SEB S.A SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210316 10:43:35.731364 +0000 FR0000121709 140,00 EUR 7 TQE 00564563732TRLO0-1 B nova.cb SEB E05H9ZTLTVTy SEB S.A SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210316 10:54:23.329075 +0000 FR0000121709 139,80 EUR 20 DXE 00564567808TRLO0-1 B nova.cb SEB 258Q010SF SEB S.A SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210316 10:54:23.628607 +0000 FR0000121709 139,90 EUR 38 ENX 00564567810TRLO0-1 B nova.cb SEB 20210316138241 SEB S.A SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210316 10:54:31.936058 +0000 FR0000121709 139,80 EUR 4 DXE 00564567855TRLO0-1 B nova.cb SEB 258Q010UB SEB S.A SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210316 10:57:19.585694 +0000 FR0000121709 140,00 EUR 53 ENX 00564568939TRLO0-1 B nova.cb SEB 20210316141313 SEB S.A SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210316 10:57:19.589337 +0000 FR0000121709 140,00 EUR 18 DXE 00564568941TRLO0-1 B nova.cb SEB 258Q011IL SEB S.A SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210316 12:07:00.819140 +0000 FR0000121709 140,00 EUR 50 TQE 00564593863TRLO0-1 B remi.soubies SEB E05H9ZTLW0ln SEB S.A SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210316 12:07:00.823006 +0000 FR0000121709 140,00 EUR 100 ENX 00564593865TRLO0-1 B remi.soubies SEB 20210316150785 SEB S.A SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210316 12:07:00.827532 +0000 FR0000121709 140,00 EUR 50 DXE 00564593866TRLO0-1 B remi.soubies SEB 258Q01CIH SEB S.A

*AGA: PERFORMANCE SHARES AWARDED TO STAFF

