DJ Aktien Schweiz knapp im Minus - Defensive Schwergewichte stützen

ZÜRICH (Dow Jones)--Der schweizerische Aktienmarkt hat am Freitag mit leichten Abschlägen geschlossen. Der große Verfall an den Terminbörsen sorgte zum Teil für eine volatile Entwicklung. Erneut gestiegene Anleiherenditen in den USA drückten auf die Aktienkurse. Es sei nur eine Frage der Zeit, wann die steigenden Marktzinsen eine Korrektur an den Gesamtbörsen auslösen würden, hieß es im Handel. Etwas belastet wurde der Markt auch von neuerlichen Lockdowns in Frankreich und Teilen Deutschlands. Dass der Impfstoff von Astrazeneca ab sofort in Europa wieder eingesetzt werden konnte, stützte immerhin etwas.

Der SMI verlor 0,1 Prozent auf 10.967 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten standen sich 16 Kursverlierer und vier -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 127,77 (zuvor: 55,32) Millionen Aktien.

Auffallend und eher Zeichen einer vorsichtigen Haltung unter Anlegern waren die Aufschläge der defensiven Schwergewichte Nestle (+1,2%), Roche (+0,6%) und Novartis (+0,4%). ABB stiegen um 0,9 Prozent. Aktionär Capital Group hatte beim Technologiekonzern aufgestockt. Credit Suisse (-1,3%) und UBS (-1,7%) litten nach den Vortagesaufschlägen unter Gewinnmitnahmen. Tendenziell spreche der Renditeanstieg aber für das Geschäftsmodell der Banken und damit auch für den Kurs, so Händler.

Unter den Nebenwerten zogen Interroll um 4,3 Prozent an. Die Logistikgesellschaft verbuchte Gewinn und Cashflow auf Rekordniveau und überraschte auch mit der Dividende positiv.

March 19, 2021 12:52 ET (16:52 GMT)

