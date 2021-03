Die Wiener Börse hat den Handel am Freitag mit klaren Abschlägen beendet. Der heimische Leitindex ATX büßte 1,25 Prozent auf 3.125,35 Einheiten ein, auch der breiter gefasste ATX Prime schloss um 1,17 Prozent tiefer auf 1.588,78 Zählern. Der heutige "Hexensabbat", der große Verfallstag an den Terminbörsen, an dem Futures und Optionen auf Indizes und einzelne Aktien auslaufen, leitete zu Mittag eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...