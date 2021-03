DGAP-News: Belgravia Hartford Capital Inc / Schlagwort(e): Miscellaneous

Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Freitag, 19. März 2021) - BELGRAVIA HARTFORD CAPITAL INC. (CSE: BLGV) ("Belgravia Hartford", "Belgravia" oder das "Unternehmen") gab heute ein Update seiner Aktivitäten zur Notierung von Autumn Resources bekannt. Der Vorstand von Autumn Resources macht weiterhin Fortschritte bei der Weiterentwicklung seiner Börsennotierungspläne und zweier Finanzierungsrunden, einschließlich des öffentlichen Angebots, bei dem Belgravia in beiden Runden der Hauptinvestor sein wird. Autumn Resources wird die Angebotsunterlagen und die Ernennung seines gewählten Finanzinstituts bekannt geben. Der Vorstand von Autumn Resources treibt den Prozess des Prospekts und die Finanzierungstätigkeit beschleunigt voran. Herr Joseph Victor Cacciatore wurde zum Berater des Vorstands von Autumn Resources ernannt. Herr Cacciatore ist ein Immobilienentwickler in der vierten Generation aus Chicago, IL, und Absolvent der DePaul University. Er begann seine Karriere bei der in Cacciatores Familienbesitz befindlichen Lakeside Bank und berät derzeit die Chicago Media Angels und das Finanzkomitee von Kanye West. Herr Cacciatore ist auch Berater von Belgravia Hartford. Autumn Resources sucht derzeit neben dem Currie-Projekt nach weiteren Ressourcen, um eine mehrstufige Plattform für Explorationsliegenschaften im Frühstadium aufzubauen. Sobald die endgültigen Vereinbarungen unterzeichnet sind, folgen weitere Ankündigungen. Mehdi Azodi, Präsident und CEO von Belgravia Hartford, sagte: "Belgravia Hartford bleibt mit über 5 Millionen Aktien eine Hauptaktionärin von Autumn Resources. Das entspricht einem Eigentumsanteil von ungefähr 69 %. Eine detaillierte Kapitalstruktur dieser Beteiligung wird nach Abschluss der beiden zur Börsennotierung führenden Finanzierungsrunden zur Verfügung gestellt. Damit wird die Bewertung für das Belgravia Hartford-Portfolio ermittelt." Über Belgravia Hartford Belgravia Hartford Capital Inc. ist eine börsennotierte kanadische Investmentholdinggesellschaft, die in öffentliche und private Unternehmen in Gerichtsbarkeiten und unter Rechtsstaatlichkeit investiert. Belgravia Hartford und seine Beteiligungen sind risikoreiche Unternehmen und setzen die Aktionäre finanziellen Risiken aus. Weitere Informationen finden Sie unter www.belgraviahartford.com. Zukunftsgerichtete Aussagen Bestimmte in dieser Pressemitteilung dargestellte Informationen enthalten unter Umständen zukunftsgerichtete Aussagen, die mit wesentlichen bekannten und unbekannten Risiken sowie Ungewissheiten und anderen Faktoren einhergehen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen gehören Aussagen mit zukunftsgerichteten Begriffen wie "können", "werden", "erwarten", "antizipieren", "glauben", "fortfahren", "potenziell" oder deren Verneinungen oder andere Variationen davon oder vergleichbare Terminologie. Zu diesen zukunftsgerichteten Aussagen gehören, ohne Einschränkung, Aussagen zu geplanten Investitionstätigkeiten und damit verbundenen Erträgen, zum Zeitpunkt des Abschlusses von Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten, zum potenziellen Wert von Lizenzgebühren sowie andere Aussagen, die keine historischen Fakten sind. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen zahlreichen Risiken und Ungewissheiten, von denen einige außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, einschließlich insbesondere Änderungen der Markttrends, des Abschlusses, der Ergebnisse und des Zeitpunkts der vom Unternehmen durchgeführten Untersuchungen, Risiken im Zusammenhang mit Ressourcenvermögen, den Auswirkungen der allgemeinen Wirtschaftsbedingungen, der Rohstoffpreise, der Branchenbedingungen, der Abhängigkeit von behördlichen, umweltbezogenen und staatlichen Genehmigungen und Unsicherheiten bei der Einwerbung zusätzlicher Finanzmittel. Leser*innen werden also gewarnt, dass die bei der Erstellung solcher Informationen getroffenen Annahmen zwar zum Zeitpunkt ihrer Erstellung als angemessen erachtet werden, sich aber als ungenau erweisen können. Daher sollte man sich nicht übermäßig auf zukunftsorientierte Aussagen verlassen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Mehdi Azodi, President & CEO

