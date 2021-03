Whatsapp und Instagram funktionierten am Freitagabend vorübergehend nicht oder nur eingeschränkt. Beide Facebook-Dienste waren von einer massiven Störung betroffen. Instagram und Whatsapp waren am Freitag für eine knappe Stunde zeitgleich down. Gegen etwa sechs Uhr am Freitagabend häufgen sich die Meldungen über Störungen. Auf Allestörungen oder Downdetector meldeten teils hunderttausende Nutzer Probleme. Nach etwa einer Stunde schien die Störung aber behoben. Ein Statement von Facebook gibt es noch nicht. Messaging gestört Bei Instagram ließ sich der Feed ...

