Das gestrige Statement der Bank of England schlug einen sehr ausgewogenen Ton an, der die immer noch hohe Unsicherheit trotz besserer Aussichten vermittelte. Das Pfund Sterling ist so hoch wie seit dem Brexit-Referendum im Jahr 2016 nicht mehr und die Ökonomen der MUFG Bank erwarten, dass die britische Währung dieses hohe Niveau weiter ausbauen wird. ...

