Der EUR/USD handelt um die Schwelle von 1,1900 und steuert auf den tiefsten Wochenschluss in diesem Jahr zu. Laut langfristigen technischen Indikatoren steht das Paar am Rande eines bärischen Ausbruchs, berichtet Valeria Bednarik, Chefanalystin bei FXStreet. Wichtige Zitate "Der Chef der US-Notenbank, Jerome Powell, wird sich in der kommenden Woche ...

