(shareribs.com) Frankfurt / New York 19.03.2021 - Biotech-Werte zeigen sich im deutschen Handel durchwachsen. MorphoSys und Qiagen kletterten deutlich. Für BioFrontera ging es nach unten. An der Wall Street ziehen Puma Biotech und Biogen an. Der DAX beendete den Handelstag mit einem Verlust von 1,1 Prozent auf 14.621 Punkten. Delivery Hero, Deutsche Wohnen und RWE legten zu, während MTU Aero, Covestro ...

Den vollständigen Artikel lesen ...