Das Coronavirus hat die Aktienmärkte zum Wochenausklang wieder stärker beschäftigt, als diesen lieb sein dürfte.Dazu beigetragen haben dürften insbesondere die wieder stark steigenden Neuinfektionen. Dies in Verbindung mit der bereits wieder teilweisen Rücknahme der angekündigten Lockerungen lastet auf der Perspektive der Reisebranche, hebt aber auch das Sentiment bei den Impfstoffherstellern.Der DAX gibt in diesem Umfeld, auch in Korrektur seiner gestrigen Gewinne, 155 Punkte bzw. 1,02 % ab und schließt die Woche mit 14.621 Punkten. In New York laufen die Indizes wieder auseinander. Der Dow Jones Industrial gibt aktuell 116 Punkte auf 32.746 Punkte ab, während der S&P 500 4,2 Punkte auf 3.926 Punkte zulegt und der Nasdaq 100 115 Punkte auf 12.904 Punkte steigt.

