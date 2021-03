5G: Mobilfunkanbieter auf Vantage Towers angewiesen

Der deutsche Mobilfunkmarkt ist einmal mehr großen Veränderungen unterworfen. Die neueste Revolution ist vor allem mit der Einführung der 5. Generation des mobilen Internets (5G) verknüpft.

Großes Gedränge

Mobilfunkkonzerne müssen die entsprechende Infrastruktur schaffen und neue Sendemasten aufstellen. Dabei wird der Wettbewerb in Zukunft etwas härter. Schließlich wird es neben den Platzhirschen Deutsche Telekom (WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508), Vodafone (WKN: A1XA83 / ISIN: GB00BH4HKS39) und Telefónica Deutschland (WKN: A1J5RX / ISIN: DE000A1J5RX9) mit 1&1 Drillisch (WKN: 554550 / ISIN: DE0005545503) einen vierten Netzbetreiber geben.

Vodafone hat in dieser Woche mit dem Börsengang seiner Tochtergesellschaft Vantage Towers (WKN: A3H3LL / ISIN: DE000A3H3LL2) zusätzlich Würze in die Neuordnung des deutschen Mobilfunkmarktes gebracht. Rund 2,3 Mrd. Euro konnten die Briten auf diese Weise für rund 19 Prozent der Anteile einsammeln. Geld, das sie in den 5G-Ausbau stecken wollen.

Bildquelle: Pressefoto Vantage Towers AG

Starkes Debut

Vantage Towers selbst scheint für Investoren sehr interessant zu sein. Am Donnerstag erfolgte das Börsendebut. Der erste Xetra-Kurs lag bei 24,80 Euro, während der Ausgabepreis bei 24,00 Euro gelegen hatte. Vantage Towers vermietet Funkmasten nicht nur an Vodafone, sondern auch an die Konkurrenten der Briten. Ein einträgliches und als krisensicher geltendes Geschäft. Insbesondere, da 5G die Nachfrage nach Mobilfunkstandorten zusätzlich anheizt.

Den vollständigen Artikel lesen ...