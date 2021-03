Wochenrückblick KW 11: Nächster Halt - 15.000er-Marke

Der DAX nahm in dieser Woche ordentlich Fahrt auf, kletterte auf neue Rekordstände und überquerte dabei die Marke von 14.800 Punkten. Damit winkt nun sogar die magische 15.000-Punkte-Marke.

Allerdings ist auch etwas Vorsicht geboten. In dieser Woche wurde erneut deutlich, dass sich Anleger angesichts steigender Zinsen an den Anleihemärkte in Bezug auf das Kurspotenzial bei den US-Tech-Werten Sorgen machen.

News aus Deutschland

Starke 2020er-Zahlen und ein positiver Ausblick sorgen bei der Wacker-Chemie-Aktie für neue Kursfantasie. So geht es für die Aktie jetzt weiter. Mehr dazu hier

Mit der Produktion von Batterien für E-Autos will Varta die Tür zu einem gewaltigen Wachstumsmarkt aufstoßen. Ist das die Gelegenheit zum Aktien-Einstieg? Mehr dazu hier

Die neuesten Zahlen bei MorphoSys wurden von den Aktionären negativ aufgenommen. Doch ist die Enttäuschung wirklich gerechtfertigt? Mehr dazu hier

