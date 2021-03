Die Deutsche Bank nimmt eine pragmatische Haltung gegenüber dem Bitcoin ein. Die schiere Marktkapitalisierung von über einer Billion US-Dollar verbiete es schlicht, die Kryptowährung zu ignorieren. Die Finanzkraft, die bereits im Bitcoin gebunden ist, beeindruckt auch die Analysten der Deutschen Bank, wie wir aus einem am Mittwoch veröffentlichten Bericht lesen können. Der hört auf den sperrigen Titel "The Future of Payments: Series 2 Part III. Bitcoins: Can the Tinkerbell Effect Become a Self-Fulfilling Prophecy?" Große Anleger machen Bitcoin größer Auf 18 Seiten befassen sich die ...

