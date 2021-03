Es gibt einen alten Witz über den besten Weg, 1 Million US-Dollar an der Börse zu verdienen: Alles was du tun musst, ist 2 Millionen US-Dollar zu investieren. Wenn dir dieser Spruch einen kalten Schweißausbruch beschert hat, ist es an der Zeit, dich deinen Ängsten zu stellen. Probiere diese fünf Tipps zum Investieren aus, um die Panik zu besiegen, damit du noch heute mit dem Aufbau einer finanziell sicheren Zukunft beginnen kannst. 1. Investiere Geld, das du dir leisten kannst, zu verlieren Geld ...

