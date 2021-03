Twitter wird 15 und ist kein bisschen leise

Der Kurzmitteilungsdienst Twitter (WKN: A1W6XZ / ISIN: US90184L1026) feiert seinen 15. Geburtstag. Am 21. März 2006 ging das "Zwitschern" los. Der Dienst ist damit ein echter Teenie und sorgt dementsprechend für Gesprächsstoff - nicht nur bei seinen Fans, sondern auch bei seinen Kritikern.

Twitter ohne Trump

Die vergangenen vier Jahre waren dank US-Präsident Donald Trump eine besondere Zeit. Wohl noch nie in der Geschichte, wurde das Weltgeschehen so stark durch bzw. mit 180 Zeichen geprägt wie mit dem streitbaren US-Präsidenten und seinem Twitter-Account.

Das präsidiale Sprachrohr ersetzte klassische Pressestatements und adelte Twitter zum wichtigsten Nachrichtenkanal. Zumindest für den ungefilterten Eindruck der Aussagen Trumps, war ein Twitter-Konto Pflicht. Das präsidiale Twittern hat zwar mit seinem Nachfolger Joe Biden sichtbar nachgelassen, die Bedeutung als Netzwerk bleibt dennoch bestehen.

Bildquelle: Pressefoto Twitter

Corona als Stresstest für Twitter

Die Bedeutung von Twitter ist in den anderthalb Jahrzehnten seiner Existenz von Jahr zu Jahr gestiegen. War es am Anfang nur ein Kommunikationsinstrument für Digital Natives, hat sich das grundsätzlich gewandelt. Je nach Account sind ganze Abteilungen inzwischen für Social Media-Inhalte via Twitter verantwortlich. Große Accounts wie der von Donald Trump oder auch Elon Musk, werden aber weiterhin ungefiltert vom Eigentümer selbst bespielt.

